Von der Landesliga nach Italien: Gosens mit Bergamo beim BVB

Bis 2012 spielte er in der Landesliga Niederrhein, sein Probetraining bei Borussia Dortmund war ein Fiasko. Doch am Donnerstag spielt Robin Gosens mit Atalanta Bergamo in der K.o.-Runde der Europa League in Dortmund. dpa