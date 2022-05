Ehemalige Weggefährten aus dem Saarland berichten : Warum Europokalsieger Kevin Trapp in der Jugend fast die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hätte

Warum Europokalsieger Kevin Trapp in der Jugend fast die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hätte

Bachem/Brotdorf Der Merziger Kevin Trapp hat im Trikot von Eintracht Frankfurt mit dem Gewinn der Europa League Fußballgeschichte geschrieben. Weggefährten aus dem Saarland feiern ihn – und plaudern aus dem Nähkästchen.

„Schau dir das an. Es gibt nicht einen Helden, wir alle sind es“, sagt Nationaltorhüter Kevin Trapp kurz nach dem größten Erfolg seiner Fußballer-Laufbahn – und lässt den Blick durch das vollbesetzte Stadion in Sevilla schweifen. Auf den Rängen zelebrieren zigtausende Fans von Eintracht Frankfurt den Triumph in der Europa League. 42 Jahre nach ihrem ersten und einzigen Europapokalsieg gewannen die Hessen am Mittwochabend mit einem dramatischen 5:4 (1:1)-Sieg im Elfmeterschießen über den schottischen Vizemeister Glasgow Rangers wieder einen internationalen Pokal.