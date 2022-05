Europa League : West-Ham-Coach Moyes entschuldigt sich für Ausraster

Frankfurt/Main West Ham Uniteds Trainer David Moyes hat seinen Ausraster im Europa-League-Halbfinale bei Eintracht Frankfurt öffentlich bedauert.

„Ich entschuldige mich dafür“, sagte Moyes am späten Donnerstagabend nach der 0:1-Niederlage. Der Chefcoach der Londoner hatte in der Schlussphase die Rote Karte gesehen, nachdem er zuvor die Nerven verloren und einen Ball in Richtung eines Balljungen geschossen hatte. Dem 59-Jährigen war es zuvor zu langsam gegangen.