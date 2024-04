Europa League West-Ham-Trainer regt sich über Leverkusens Bank auf

„Die Bank war eine Schande. Die ganze Bank ist auf den Platz gerannt“, sagte der 60-Jährige. Moyes bezog sich konkret auf eine Szene in der ersten Hälfte. West-Ham-Spieler Lucas Paqueta hatte Leverkusens Amine Adli an der Seitenlinie heftig gefoult. Zahlreiche Spieler lieferten sich anschließend ein Handgemenge. Paqueta sah die Gelbe Karte und ist im Rückspiel gesperrt. „Ich glaube, wir würden uns nicht so verhalten und alle von der Bank aufspringen. Sie hätten nicht so reagieren sollen“, sagte Moyes.