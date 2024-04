Europa League West Ham tritt ohne seinen besten Torjäger in Leverkusen an

Bowen hat in der Liga in dieser Saison 15 Treffer erzielt. „Er ist englischer Nationalspieler und wir wissen, wie wichtig er für unser Team ist, also wird er uns fehlen“, sagte Moyes. „Aber wir haben gute Spieler, die an seiner Stelle spielen können, also werden wir positiv bleiben.“ In Leverkusen muss der Coach des englischen Fußball-Clubs zudem ohne die beiden Mittelfeldspieler Kalvin Phillips und Edson Álvarez auskommen. Philips ist verletzt, Álvarez gelbgesperrt.