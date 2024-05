Europa League Wird „heiß hergehen“: Bayer rechnet mit provokanten Römern

Dafür, dass die Römer - völlig unabhängig von einer vielleicht veränderten Philosophie nach dem Abgang des streitbaren Trainers José Mourinho - am Donnerstag in Leverkusen (21.00 Uhr/RTL) nicht wieder so aufreizend auftreten können, hat der deutsche Meister selbst gesorgt. Denn nach dem Leverkusener 2:0-Sieg in der Ewigen Stadt müssen die Italiener nun selbst aktiv werden. Doch in Leverkusen stellt man sich dafür vermehrt auf Nickeligkeiten und Provokationen ein.