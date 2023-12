Conference League Wütender Jakic und patzender Trapp bei Eintracht im Fokus

Der eingewechselte Kristijan Jakic verlor am Ende völlig die Nerven und sah in kürzester Zeit Gelb und Gelb-Rot. Auch danach beruhigte sich Jakic nicht, schimpfte erst auf den Schiedsrichter und dann auf den vierten Offiziellen an der Seitenlinie. Die Sperre für das letzte Gruppenspiel in Aberdeen am 14. Dezember wird Jakic verkraften können, denn die Partie hat für den Ausgang der Vorrundengruppe keinen Einfluss mehr.