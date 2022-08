Playoff zur Conference League : Wut im Bauch, kühler Kopf: Köln vor Ende des Euro-Märchens?

Szekesfehérvár Nach dem 1:2 im Hinspiel zu Hause droht der 1. FC Köln die Gruppenphase der Conference League zu verpassen. Da das Team eher übermotiviert ist, versucht der Trainer den Druck von den Profis zu nehmen.

Das Euro-Märchen soll nicht enden, bevor es richtig begonnen hat. Mit einer Mischung aus Wut, Trotz und Entschlossenheit sind die Profis des 1. FC Köln pünktlich um 12.20 Uhr in Budapest gelandet.

Sie brauchen kein Wunder im Rückspiel der Conference League beim Fehérvár FC am Donnerstag (19.00 Uhr/RTL+), aber schon einen guten Tag und einen Lerneffekt zur Vorwoche, soll die kleine Hürde Playoffs nicht endgültig zum Stolperstein auf dem Weg in die Gruppenphase werden.

„Dass es nicht leichter geworden ist, ist klar“, sagte Trainer Steffen Baumgart mit Blick auf die 1:2-Heimniederlage im Hinspiel: „Wir liegen in Rückstand. Aber wir sind überzeugt, dass wir in der Lage sind, das Ergebnis zu drehen.“

Das Selbstvertrauen ist groß

Ein Aus gegen das Team des deutschen Trainers Michael Boris könnte die Euphorie im FC-Umfeld mit einem Mal auslöschen. Für die erst zweite Europacup-Saison in den letzten 30 Jahren wurden extra Trikots kreiert, Rapper Mo-Torres hat einen Song namens „Effzeh International“ geschrieben, der Verein stellt die Saison unter das Motto „Mer fiere dä FC - en Kölle & Europa“ („Wir feiern den FC - in Köln & Europa“). Gewinnen die Kölner nicht mit mindestens zwei Toren Unterschied oder im Elfmeterschießen, ist die Reise durch Europa nach drei Bundesliga-Spieltagen abrupt beendet und die Kölner sind in der Gruppenphase nur Zuschauer.