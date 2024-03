Europa League Xhaka nach Karabach-Krimi: „Leute müssen morgen arbeiten“

Nach dem Last-Minute-Krimi in der Europa League hatte Granit Xhaka gut lachen. „Nach dem 2:2 wollten wir unbedingt noch eins vor der Verlängerung machen. Die Leute müssen morgen arbeiten, wir auch. Deshalb sollen alle früh ins Bett gehen und nicht so spät im Stadion sein“, sagte der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen nach dem Abpfiff am Donnerstagabend. Beim 3:2 gegen Karabach Agdam im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League hatte der Bundesliga-Tabellenführer erst in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2:2 aus dem Hinspiel ausgeglichen, in der siebten Minute der Extrazeit köpfte Patrik Schick dann das Siegtor und ersparte so allen die 30 Minuten Zusatz-Spielzeit.