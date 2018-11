später lesen „Einmal ist keinmal“ Zürich-Coach Magnin will Bayer „wieder ärgern“ FOTO: Ennio Leanza FOTO: Ennio Leanza Teilen

Trainer Ludovic Magnin hegt nach dem überraschenden 3:2-Hinspielsieg gegen Bayer Leverkusen auch vor dem Rückspiel in der Europa League am Donnerstag in Deutschland (21.00) Hoffnung auf eine Überraschung mit dem FC Zürich. dpa