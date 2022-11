2. Liga : Ex-Mannheim-Trainer Glöckner übernimmt Hansa Rostock

Rostock Der FC Hansa Rostock hat nur einen Tag nach der Beurlaubung von Jens Härtel einen neuen Trainer verpflichtet. Patrick Glöckner soll den Fußball-Zweitligisten stabilisieren und ihn ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle führen.

Der 45 Jahre alte gebürtige Bonner leitete am Montag das erste Training der Rostocker und wird beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg bereits am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) die Mannschaft betreuen. Als letzte Partie dieses Jahres steht am 12. November (20.30 Uhr/Sky und Sport1) die Begegnung beim Aufsteiger Eintracht Braunschweig auf dem Programm.