Fußball Ex-Profi Koch über Krebserkrankung: „Aufgeben gibt es nicht“

Koch hatte im Mai öffentlich gemacht, unheilbar an Krebs erkrankt zu sein. Die Diagnose bekam er 2023. „Man wird plötzlich aus dem Leben gerissen. Mit nur drei Sätzen“, sagte der einstige Fußballprofi: „Ich wusste, dass ich kämpfen muss, das war immer so in meinem Leben. Ich musste auch im Tor um meine Position kämpfen. Natürlich habe ich das erstmal nicht jedem gesagt. Aber für mich stand fest: Aufgeben gibt es für mich nicht.“