Noch einmal in die Eistonne Ex-Weltmeister Mertesacker sagt Tschüss FOTO: Julian Stratenschulte

Den Gang in die Eistonne kündigte Per Mertesacker bereits vor seinem Abschiedsspiel am Samstag (15.30 Uhr) in Hannover an. „Die werde ich brauchen. Es warten knallharte 90 Minuten“, prophezeit der frühere Fußball-Weltmeister. Von Tobias Brinkmann, dpa