Fußball Experte: DFL ist zu zurückhaltend bei neuen Formaten

Die DFL müsse sich überlegen, wie sie selbst junge Zielgruppen ansprechen wolle. „Die Warnsignale sind doch da. Wenn sie sich Befragungen anschauen, dann ist in der sehr jungen Bevölkerung das Interesse an E-Sport ähnlich groß wie an Fußball. In die Zukunft gedacht heißt das, dass der Fußball mit nachlassendem Interesse zu kämpfen hat“, sagte Horky.