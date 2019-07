Audi Cup : FC Bayern mit Torfestival beim Heimtest gegen Istanbul

München Karl-Heinz Rummenigge freute sich kurz nach seiner Kritik an Niko Kovac über ein Torfest beim Heim-Test. Vier Tage vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund hat sich der FC Bayern in Angriffslaune präsentiert.

„Bei einem 6:1 gibt es einiges, was uns gut gefallen hat“, kommentierte Müller nach dem Spiel im ZDF: „Wir haben von Anfang an ziemlich gut gespielt. Als wir das erste Tor getroffen haben, ist ein Knoten aufgegangen.“ Der ehemalige Werder-Profi Kruse sagte: „Dass du solche Fehler gegen Bayern nicht machen darfst ist klar.“

Kovac schickte im Anschluss eine Mannschaft auf den Rasen, die so auch am Samstag im Supercup als erstem Pflichtspiel der neuen Saison auflaufen könnte. Neben Niklas Süle bot er zunächst Jérôme Boateng in der Innenverteidigung auf. Vor Sechser Thiago spielten Sanches und Goretzka im Mittelfeld. Vorne wirbelten Serge Gnabry, Coman und Robert Lewandowski in der Anfangsformation. Gnabry musste allerdings früh raus. Für den Nationalspieler kam Müller.