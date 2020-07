Konsequenz aus Talfahrt : FCN-Sportchef Palikuca muss gehen - Trainer erst im August

Nürnberg Die jüngste Katastrophen-Saison des 1. FC Nürnberg mit dem Beinahe-Absturz in die 3. Liga kostet Sportvorstand Robert Palikuca den Job. Er verlässt den „Club“ Ende Juli. Auf einen neuen Trainer müssen die Franken wohl sogar noch länger warten.

Dessen erste und dringlichste Aufgabe ist nach Auskunft von Aufsichtsratschef Thomas Grethlein, einen neuen Chefcoach zu finden. „Für die Trainersuche wird der neue Sportvorstand verantwortlich sein“, betonte Grethlein. Das bedeutet also, dass die Franken in den nächsten Wochen noch keinen Chefcoach haben werden.

Die Nürnberger hatten am Samstag erst in der Nachspielzeit des Relegations-Rückspiels beim FC Ingolstadt mit einem Tor den Absturz in die 3. Liga vermieden. Palikuca war seit Frühjahr 2019 beim FCN, agierte mit den Verpflichtungen der Trainer Damir Canadi und Jens Keller sowie einiger Profis aber unglücklich. Viele Fans sahen in dem 42-Jährigen, der am Valznerweiher eigentlich noch einen Vertrag bis 2022 hatte, einen der Hauptverantwortlichen für die Krise.