Relegation : Feldhoff: „Noch ein Platz in der besten 2. Bundesliga frei“

Ingolstadt Die Chance auf eine weitere Zweitliga-Saison mit prominenten Gegnern wie Werder Bremen oder dem Hamburger SV will sich der VfL Osnabrück auf keinen Fall entgehen lassen.

„Es ist noch ein Platz in der besten 2. Bundesliga frei, die es in den letzten Jahren gab. Wer hat den größeren Willen: Der ist in der nächsten Saison dabei“, sagte VfL-Trainer Markus Feldhoff vor dem ersten von zwei Relegationsspielen beim Drittliga-Dritten FC Ingolstadt (Donnerstag, 18.30 Uhr/ZDF).

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer bräuchte nach eigenen Angaben „mehr als eine Stunde, um alle Gründe aufzuzählen“, warum ein Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga für den VfL so wichtig wäre. So kassierten die Niedersachsen in dieser Zweitliga-Saison mehr als neun Millionen Euro aus der Vermarktung der nationalen und internationalen Medienerlöse. In der 3. Liga würden die TV-Gelder nur rund ein Fünftel dieser Summe betragen. Gerade in Zeiten hoher Einnahmeverluste durch die Coronakrise hängt für den VfL vom Ausgang der beiden Relegationsspiele am Donnerstag und Sonntag viel ab.