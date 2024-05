Fußball-Weltverband FIFA-Kongress ruft zum Kampf gegen Rassismus auf

„Wir müssen aufstehen und Rassismus bekämpfen - und gemeinsam besiegen“, sagte Infantino (54). „Wir können nicht mehr akzeptieren, was auf den Plätzen passiert, was auf den Rängen passiert.“ Rassismus sei kein Problem von einem oder von zwei Ländern. „Es ist ein Problem in vielen Ländern“, sagte Infantino. „Rassismus ist etwas Schreckliches“, das auch den Fußball infiltriert habe.