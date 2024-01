Fußball FIFA setzt Regeln für Spielervermittler aus

Der Weltverband habe „die Pflicht, Unsicherheiten und Ungleichheiten zu verhindern, und eine weltweite Wettbewerbsgleichheit zu schützen“, heißt es in dem Brief der FIFA zur Begründung, warum die Regularien nun nicht nur in der Europäischen Union ausgesetzt werden. Die Verbände seien zudem aufgerufen, auch entsprechende nationale Regeln vorerst auszusetzen. Die FIFA äußerte sich überzeugt, dass die Regularien weiterhin notwendig seien. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte nach einer Klage der Professional Football Agents Association (Profaa) zugunsten der FIFA und deren Beschränkungen geurteilt.