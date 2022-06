Fußball : FIFA will über Abseitstechnologie bei WM entscheiden

Die FIFA will in den kommenden Wochen über eine Abseitstechnologie bei WM entscheiden. Foto: Patrick Seeger/dpa

Zürich Der Fußball-Weltverband FIFA wird in den kommenden Wochen eine Entscheidung über den möglichen Einsatz halbautomatischer Abseitstechnologie bei der WM in Katar fällen.

Am Montag werden die Regelhüter des International Football Association Board (Ifab) bei ihrer Generalversammlung in Doha über Tests mit der Technik informiert. Für die Nutzung bei der WM in knapp einem halben Jahr braucht es jedoch keine vorherige Ifab-Entscheidung, dies wäre bereits über die bisherigen Regeln für den Einsatz des Videobeweises abgedeckt. Die FIFA will nach dpa-Informationen in nächster Zeit beraten, ob die Technik in Katar genutzt wird.