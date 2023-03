2. Liga Flaute im Aufstiegskampf - Pleiten für HSV und Darmstadt

Bereits nach einer halben Stunde lag der zuvor in sieben aufeinanderfolgenden Spielen unbesiegte HSV durch die Treffer von Paul Nebel (11.), Leon Jensen (17.) und Fabian Schleusener (32.) 0:3 zurück. Ein Doppelpack von Robert Glatzel (50./80.) brachte die Gäste noch einmal heran, ehe Schleusener mit dem 4:2 (89.) den Schlusspunkt setzte und mit dem KSC den fünften Sieg nacheinander feierte. HSV-Trainer Tim Walter sah in der Schlussphase noch die Rote Karte, zuvor erhielt Francisco Montero die Gelb-Rote Karte. „Das war das Schlechteste, was der HSV jemals auf dem Platz gezeigt hat in meiner Zeit“, sagte Walter zur ersten Halbzeit. „Das war eine Vollkatastrophe“, befand Hamburgs Doppeltorschütze Glatzel.