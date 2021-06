Fußball-EM : Frankreichs „immense Traurigkeit“: Mbappés einsamster Moment

Bukarest Der Weltmeister ist raus. Frankreich scheitert schon im Achtelfinale der EM an der Schweiz. Verdient. Einer, der bei der Europameisterschaft besonders glänzen wollte, leidet besonders.

Im einsamsten aller Momente erinnerte Kylian Mbappé an den großen Zinedine Zidane. Mit gesenktem Kopf, den Blick ins Nichts, verließ der 22-Jährige den Innenraum der Arena Națională, in dem andere feierten.

Wie einst auf Zidane nach dessen Platzverweis im verlorenen WM-Finale 2006 lastete der Schmerz der fußballverrückten Franzosen auf ihm allein. „Ich wollte dem Team helfen, aber ich habe versagt“, schrieb Mbappé spät in der Nacht nach dem EM-Aus des Weltmeisters gegen die Schweiz im hochspannenden Achtelfinale von Bukarest in den Sozialen Medien.

Ausgerechnet Mbappé. Im französischen Starensemble, das als großer Favorit in das Turnier gegangen war, ragt der Pariser noch einmal heraus. Im Elfmeterschießen am Montagabend nach 120 aufreibenden Minuten war nur folgerichtig, dass der Flügelspieler, der mal Weltfußballer werden soll, als letzter französischer Schütze antrat. Er scheiterte an dem Schweizer Bundesliga-Torwart Yann Sommer, Frankreich verlor mit 4:5 (3:3, 3:3, 0:1) vom Punkt. Die „Desillusionierung des Mbappé“, schrieb Frankreichs Fachzeitschrift „L'Équipe“. So schnell kann es gehen.