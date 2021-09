WM-Qualifikation : Frankreichs Sieglos-Serie geht weiter

Kiew Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet wettbewerbsübergreifend seit mittlerweile fünf Pflichtspielen auf einen Erfolg.

Die „Équipe Tricolore“ kam in der WM-Qualifikation in der Ukraine nur zu einem 1:1. Den bislang letzten Sieg schaffte Frankreich bei der Europameisterschaft, als das Team von Trainer Didier Deschamps gegen Deutschland gewann. Den Führungstreffer für die Hausherren erzielte Mykola Schaparenko (44.). Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel glich Anthony Martial aus. Pech hatte Frankreich in der Schlussviertelstunde. Moussa Diaby traf nur den Pfosten.