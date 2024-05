DFB-Pokal der Frauen 2:0 gegen Bayern: Wolfsburg holt zehnten Pokal in Serie

Beim 2:0 (2:0) im mit 44.400 Zuschauern ausverkauften Kölner Stadion trafen Jule Brand (14. Minute) und Dominique Janssen (40.) für den VfL, der in seinem Lieblingswettbewerb das 50. Spiel in Folge gewann. Die vorab leicht favorisierten Bayern-Fußballerinnen müssen damit weiter auf den zweiten Pokal-Titel nach 2012 warten.Vor einer stimmungsvollen Kulisse und unter den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie DFB-Präsident Bernd Neuendorf war am Ende eben alles wie immer seit 2015: Die Silbertrophäe wandert nach Wolfsburg, obwohl VfL-Coach Tommy Stroot mit dem Scheitern in der Champions-League-Qualifikation und der verpassten Meisterschaft eine schwierige Saison moderieren musste.