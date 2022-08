WM-Qualifikation : 21 Vize-Europameisterinnen in DFB-Aufgebot

Frankfurt/Main Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzt für die noch zwei ausstehenden Qualifikationsspiele zur Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland auf 21 Vize-Europameisterinnen.

Lediglich die verletzte Abwehrchefin Marina Hegering (VfL Wolfsburg) und die aus privaten Gründen verhinderte Ersatztorfrau Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) fehlen im Aufgebot, das der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag in Frankfurt/Main bekanntgab.

Für die beiden Auswärtsbegegnungen am 3. September (14.45 Uhr) in der Türkei und drei Tage später in Bulgarien (18.30 Uhr) nominierte Voss-Tecklenburg in Martina Tufekovic, Jana Feldkamp (beide TSG Hoffenheim) und Sjoeke Nüsken (Eintracht Frankfurt) drei Nicht-EM-Fahrerinnen in den 24-köpfigen Kader. Ersatztorfrau Tufekovic ist dabei einziger Neuling. Dzsenifer Marozsan (Rekonvaleszenz nach Kreuzbandriss) und Melanie Leupolz(Schwangerschaft) fehlen weiterhin.