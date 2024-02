Frauenfußball Abwehrchefin Hegering fit für letzte Olympia-Chance

Das Spiel um den dritten Platz der Nations League gegen die Oranje-Auswahl am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) in Heerenveen ist die letzte Möglichkeit für die deutschen Frauen, noch das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) zu lösen. „Wir sind uns der Situation sehr wohl bewusst, werden uns ordentlich darauf einstellen, sowohl physisch als auch emotional“, sagte Hegering. „Deutschland - Holland oder Holland - Deutschland ist immer ein ganz heißes Spiel - und das wird bei uns auch so sein.“