Nach Flucht vor Taliban : Afghanische Fußballerinnen geben Debüt in Australien

Afghanische Fußballerinnen geben Debüt in Australien

Die afghanische Frauenfußball-Nationalmannschaft ist in eine australische Amateurliga aufgenommen worden. Foto: picture alliance / Sophia Kembowski/dpa

Melbourne Die afghanische Frauenfußball-Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel seit ihrer Flucht aus dem von den Taliban beherrschten Land im vergangenen Jahr bestritten.

Wie die australische Zeitung „The Sydney Morning Herald“ berichtete, wurden die Frauen mit Unterstützung des A-League-Vereins Melbourne Victory in eine australische Amateurliga aufgenommen. „Ein besonderer Moment in der Vereinsgeschichte“, twitterte der Verein nach dem torlosen Unentschieden gegen ETA Buffalo Club of Victoria.