Vor Olympia Alexandra Popp geht bei EM nicht ins Stadion

„Ich gehe tatsächlich nicht ins Stadion, weil ich im Optimalfall ja selber noch ein Turnier vor mir habe“, sagte die 137-malige Nationalspielerin bei der Vertragsverlängerung des Sponsoringvertrages des Deutschen Fußball-Bundes mit dem Automobilkonzern VW in Berlin. In Paris will die 33-Jährige in diesem Sommer nach dem Gold-Gewinn 2016 in Rio de Janeiro wieder aufs Olympia-Podium.