DFB-Frauen Almuth Schult zu Bayern-Streit: Kann nur den Kopf schütteln

Die zehn Spielerinnen des VfL Wolfsburg, die noch am Samstag das Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona bestreiten, sind dagegen pünktlich am Start. Das könnte aus Sicht von Schult ein Nachteil für die Bayern-Spielerinnen sein. „Man möchte als Spielerin von Anfang an dabei sein. Man möchte sich zeigen, man möchte sich in den Kader spielen“, erläuterte Schult. Voss-Tecklenburg hatte angedeutet, dass die später anreisenden Spielerinnen für das Testspiel am 24. Juni in Offenbach gegen Vietnam nicht infrage kommen.