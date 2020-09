EM-Qualifikation : Ansage der DFB-Frauen: Wollen 2022 „Europameister werden“

Essen Die DFB-Frauen sind auf bestem Weg zur EM 2022 in England. Der fünfte Qualifikationssieg und die Tabellenführung geben Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben. Die Spielführerin spricht schon vom EM-Titel. Es gibt aber einen „Wermutstropfen“.

Kaum haben die deutschen Fußball-Frauen die höchste Hürde auf dem Weg zur Europameisterschaft 2022 in England genommen, schlägt Alexandra Popp selbstbewusst forsche Töne an.

„Wir wollen wieder oben angreifen und in zwei Jahren Europameister werden“, sagte die 29 Jahre alte DFB-Spielführerin nach dem souveränen 3:0-Heimsieg gegen Irland in Essen.

Dass spielerische Leichtigkeit, Spritzigkeit und Präzision in der zweiten Hälfte etwas verloren gingen, konnte die DFB-Elf verschmerzen und war angesichts der unterschiedlichen Leistungsstände der Spielerinnen zu dem frühen Saison-Zeitpunkt nicht verwunderlich. So fiel auch das Fazit von Melanie Leupolz, die in etwas defensiverer Mittelfeldrolle zentral vor der Abwehr glänzte, positiv aus. Der Wechsel in diesem Sommer von Bayern München zum FC Chelsea sei „der richtige Schritt“ gewesen, betonte die 26-Jährige.