EM-Qualifikation Bangen vor Olympia: Lena Oberdorf verletzt

Die deutschen Fußballerinnen bangen vor den Olympischen Spielen um Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf. Die 22-Jährige hat sich beim 4:0-Sieg gegen Österreich eine offenbar schwerere Knieverletzung zugezogen. „Ich war in unmittelbarer Nähe, es hat sich nicht gut angehört, wie sie auf dem Platz reagiert hat“, sagte Teamkollegin Giulia Gwinn in Hannover. Oberdorf gilt als zentrale Spielerin der DFB-Auswahl. Sie war in diesem Sommer vom VfL Wolfsburg zum FC Bayern München gewechselt.