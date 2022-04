Champions League : Barcelona-Frauen zerlegen VfL Wolfsburg vor Rekordkulisse

Barcelona Wolfsburgs Frauen erleben eine einzigartige Kulisse in Barcelona, werden aber von den Spanierinnen vorgeführt. Mit dem Triple wird es für den Bundesligisten in dieser Saison jedenfalls nichts.

Das Team von Trainer Tommy Stroot unterlag im Halbfinalhinspiel beim Titelverteidiger mit 1:5 (0:4) und hat vor dem Rückspiel am 30. April wohl keine Chance mehr auf den Einzug ins Endspiel. Zuletzt waren zu Barcelona - Real Madrid in der Königsklasse 91.553 Fans ins legendäre Stadion gekommen.

Für das Barça-Team trafen Aitana Bonmati (3. Minute), Caroline Hansen (10.), Jennifer Hermoso (33.) und Weltfußballerin Alexia Putellas (38./84., Foulelfmeter). Jill Roord verkürzte an ihrem 25. Geburtstag auf 1:4 (70.) für den VfL. Der spanische Meister gewann auch sein 40. Pflichtspiel in dieser Saison und zeigte eine spielerische sowie taktische Glanzleistung.

Triple-Traum so gut wie geplatzt

Der Traum vom Triple ist für die abwehrschwachen Wolfsburgerinnen, die in der Bundesliga auf Titelkurs liegen und im DFB-Pokalfinale stehen, schon so gut wie geplatzt. 2013 und 2014 hatte der VfL in der Champions League triumphiert. Den Flug zum Finale am 21. Mai in Turin gegen die Siegerinnen des Duells Olympique Lyon gegen Paris Saint-Germain kann nun der FC Barcelona wohl schon buchen.