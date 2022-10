Champions League : Bayern-Frauen gegen Barcelona in Allianz Arena

München Die Fußball-Frauen des FC Bayern München dürfen sich auf ihren zweiten Auftritt in der Allianz Arena freuen.

„Wir sind ja gegen Barcelona ausgelost worden in der Champions League und das Spiel werden wir auch in der Allianz Arena machen“, sagte Vereinspräsident Herbert Hainer im BR Fernsehen. Das Gruppenspiel in München findet am 7. Dezember statt.