DFB-Pokal-Finale Bayern und Wolfsburg üben Elfmeter - Stroot hat Infekt

Meister FC Bayern kann erstmals in der Vereinsgeschichte das Double perfekt machen, Rekord-Pokalsieger VfL Wolfsburg peilt den zehnten Pokal-Titel in Serie an sowie den 50. Sieg in Folge im Cup-Wettbewerb. Unterstützt werden beide Teams von je 3000 Fans, mit etwas über 44.000 Zuschauern wird das Bundesliga-Stadion in Köln-Müngersdorf ausverkauft sein.