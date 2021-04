Champions League : Bayerns Frauen mit Sieg bei FC Rosengard im Halbfinale

Malmö Die Fußballerinnen des FC Bayern haben zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte das Halbfinale der Champions League erreicht.

Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer gewann im Viertelfinal-Rückspiel beim schwedischen Rekordmeister FC Rosengard mit 1:0 (1:0). Nach dem 3:0 im ersten Duell daheim in München kam der Bundesligist damit souverän weiter. Das einzige Tor in Malmö schoss Lea Schüller in der 22. Minute.