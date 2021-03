Frauen-Fußball : Bayerns Fußballerinnen feiern 17. Sieg im 17. Spiel

Bayern-Trainer Jens Scheuer grüßt in Richtung der Tribüne. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Duisburg Die Fußballerinnen des FC Bayern München eilen in der Frauen-Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg.

Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer setzte sich beim Schlusslicht MSV Duisburg mit 6:0 (2:0) durch und feierte den 17. Erfolg im 17. Spiel. Lina Magull brachte die Münchnerinnen in der 18. Minute per Elfmeter in Führung, Linda Dallmann erhöhte kurz darauf auf 2:0 (28.). Nach weiteren Treffern von Viviane Asseyi (56., Elfmeter) und Lea Schüller (61.) war die Partie entschieden. Ein Doppelschlag von Amanda Ilestedt (86.) und Simone Laudehr (88.) setzte den Schlusspunkt.