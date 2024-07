Olympisches Fußballturnier Berger fassungslos nach Aufstieg zur Nummer 1 von DFB-Team

Berger zeigte wie das gesamte Nationalteam eine sehr souveräne Leistung und hätte in der Anfangsphase mit einem weiten Abschlag beinahe sogar ein Tor durch Jule Brand eingeleitet. Auf die Frage, wie sie es geschafft habe, so cool zu bleiben, meinte sie lächelnd: „Jahrelange Arbeit. Jahrelange Arbeit, Leute.“ Die Nervosität habe sie sich nicht anmerken lassen dürfen. „Ich denke da immer an meine Mannschaft. Denn wenn ich verkack', dann ist meistens ein Tor.“