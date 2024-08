Fußball der Frauen Bundesliga-Boom: Darf's auch ein bisschen schneller sein?

„Rekorde, Rekorde, Rekorde“, hieß es auch in dem im März veröffentlichten DFB-Saisonreport für die Spielzeit 2022/2023, als 2.723 Fans pro Spiel kamen - eine Steigerung von mehr als 300 Prozent zur vorherigen Runde. Nochmal 8.000 mehr schauten vergangene Saison durchschnittlich in der NWSL zu, deren Clubs überwiegend in großen Arenen antreten. „Weil die Zeiten der kleinen College-Sportplätze vorbei sind“, wie Haenni sagt. Was wiederum nicht für die Bundesliga gilt, in der auch Meister FC Bayern und Vize VfL Wolfsburg nur in Ausnahmefällen die Arenen der Männer nutzen.