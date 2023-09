DFB-Frauen Carlson kann Popps Rücktrittsgedanken nicht einschätzen

Popp hatte vergangene Woche gesagt, dass sie nach dem WM-Debakel in Australien „nicht nur eine Sekunde“ an ihren Rücktritt aus der deutschen Auswahl gedacht habe. „Die Entscheidung habe ich noch nicht getroffen. Ich will jetzt erst mal der Mannschaft helfen, morgen und am Dienstag die Spiele zu gewinnen“, sagte die 32-Jährige vom VfL Wolfsburg.