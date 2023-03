Fußball Carolin Simon sagt für Länderspiele ab

Die 30 Jahre alte Abwehrspielerin vom Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München hat ihre Teilnahme an den Partien am 7. April in Sittard und 11. April in Nürnberg wegen muskulärer Probleme abgesagt. Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes verzichtet Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zunächst auf eine Nachnominierung für Simon.