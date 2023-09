Nach Kuss-Skandal Chaos um Spaniens Weltmeisterinnen

Die neue Trainerin Montse Tomé, die als Vertraute von Rubiales gilt, reiste mit den sechs in einem Hotel in Madrid erschienen Weltmeisterinnen in den kleinen Ort Oliva in Valencia an der Mittelmeerküste. Dorthin hatte der Verband weitere am Vortag von Tomé nominierte Spielerinnen beordert. Nach Angaben des RFEF sollten die Spielerinnen dort das Training beginnen und am Donnerstag nach Schweden fliegen, wo sie am Freitag um 18.30 Uhr in der Nations League gegen die Skandinavierinnen spielen sollen.