Fußball Chelseas Leupolz: Eher keine Rückkehr in die Bundesliga

Ex-Nationalspielerin Melanie Leupolz kann sich derzeit nicht vorstellen, noch einmal für einen Club in der Fußball-Bundesliga aufzulaufen. „Mein Vertrag läuft noch zwei Jahre. Stand jetzt würde ich eine Rückkehr in die Bundesliga eher verneinen“, sagte die 30 Jahre alte Mittelfeldspielerin des FC Chelsea in einem Interview der „Frankfurter Rundschau“.