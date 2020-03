Videokonferenz am Dienstag : Corona-Krise: Wie geht's weiter im Frauenfußball?

Videokonferenz am Dienstag

Frankfurt/Main Auch die Frauenfußball-Bundesliga berät in dieser Woche über das Vorgehen in der Corona-Krise.

Die finanzielle Dimension sei mit der der Männer-Bundesliga nicht vergleichbar, „da die Zuschauereinnahmen bei einigen Vereinen unter fünf Prozent ausmachen“, sagte der 62-Jährige. Die Frauen würden sich auch an den Beschlüssen der Deutschen Fußball Liga orientieren. Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Männer-Bundesliga ruht mindestens bis zum 30. April. Eine entsprechende Empfehlung des DFL-Präsidiums werden die 36 Profivereine am Dienstag ziemlich sicher beschließen.