Frauenfußball-Nationalteam Dämpfer für Wück: Torhüterin Frohms hört überraschend auf

An dieser Entscheidung, die schon länger in ihr gereift sei, konnte auch Wück nichts mehr ändern - zum großen Bedauern des 51-Jährigen. „Ich hätte sehr gerne mit Merle gearbeitet“, sagte er. Das habe er Frohms, „die in unseren Planungen eine wichtige Rolle gespielt hätte“, in einem persönlichen Gespräch auch deutlich gemacht. Doch den Wück-Einstand am 25. Oktober im Prestige-Duell gegen England in Wembley wird Frohms nun vom Sofa aus verfolgen.