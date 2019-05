Generalprobe geschafft : Deutsche Fußballerinnen freuen sich auf WM

Regensburg Ungefährdeter Sieg, aber noch mit Luft nach oben - so lautet das Fazit der Generalprobe des deutschen Frauen-Nationalteams für die Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich.

STARTFORMATION: In Regensburg standen mit großer Wahrscheinlichkeit die elf Spielerinnen in der Startelf, die auch beim ersten Spiel gegen China beginnen werden. „Wenn die Startelf so ist, sagt das einiges aus“, erklärte Voss-Tecklenburg. Sie verwies jedoch darauf, dass man die Aufstellung auch immer vom Gegner abhängig machen werde. Die Startelf gegen Chile sei „mit die offensivste Aufstellung“ gewesen, die möglich sei. „Aber wir werden auch mal einen anderen Spielertyp brauchen.“

FREIZEIT: Nach einer Regenerationseinheit am Freitag gibt es noch zwei Tage Freizeit. Am Montag geht es dann nach Frankreich und am 8. Juni bestreitet das deutsche Team sein erstes Spiel gegen China in Rennes. Die Vorfreude ist groß, und ein bisschen Ungeduld ist ebenfalls zu spüren. „Es wird jetzt auch wirklich Zeit“, sagte Voss-Tecklenburg.