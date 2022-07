EM in England : Deutschlands „Fußballerin des Jahres“ gegen Deutschland

EM in England

London Österreichs Frauen hoffen auf einen EM-Coup gegen Deutschland. Mittendrin eine Stürmerin, die in der Bundesliga schon die gleichen Auszeichnungen wie Robert Lewandowski bei den Männern bekam.

Die in Kufstein geborene Tirolerin holte einst mehrere Junioren-WM-Titel im Kickboxen. Längst hat sie sich dem Fußball verschrieben, kam 2015 nach Hoffenheim und hat dort ihren Vertrag kürzlich bis 2024 verlängert. 2021 erzielte die heute 26-Jährige 23 Bundesliga-Treffer und wurde als Torschützenkönigin ausgezeichnet - und später dann nicht nur in Deutschland, sondern auch in ihrer Heimat zur „Fußballerin des Jahres“ gewählt.