Die deutschen Fußball-Frauen treffen bei der Weltmeisterschaft in Frankreich vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 in der Gruppe B auf China, Spanien und Südafrika. Das ergab die Auslosung im Pariser Kulturzentrum La Seine Musicale. dpa

Erster Gegner der DFB-Frauen mit der neuen Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg ist China am 8. Juni um 21.00 Uhr in Rennes. Am 12. Juni spielt Deutschland um 18.00 Uhr gegen Spanien in Valenciennes. Die Partie gegen WM-Neuling Südafrika wird am 17. Juni um 18.00 Uhr in Montpellier angepfiffen. Die besten zwei Mannschaften aller sechs Gruppen erreichen wie die vier besten Gruppendritten die nächste Runde.

