Frauen-Nationalteam DFB-Frauen fordern Entscheidung in der Trainerfrage

Wie schon beim 0:2 in Dänemark hatte die bisherige Assistentin Britta Carlson statt der erkrankten Voss-Tecklenburg auf der Bank gesessen. Dass Carlson auch bei den nächsten beiden Länderspielen am 27. Oktober in Sinsheim gegen Wales und am 31. Oktober auf Island die Chefin ist, gilt inzwischen als ausgeschlossen - auch wenn dies nach Aussage der 45-Jährigen vertraglich möglich ist.