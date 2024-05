Nationalteam DFB-Frauen gegen Polen: Alle warnen vor Ewa Pajor

Die Polinnen haben zum Auftakt der EM-Qualifikation zweimal verloren und müssen nun in Rostock und am kommenden Dienstag (18.00 Uhr/ARD) in Gdynia auf Pajors Torgefährlichkeit hoffen. Mit 18 Treffern lag sie am Saisonende in der Bundesliga deutlich vor den DFB-Auswahlspielerinnen Lea Schüller (München) und Nicole Anyomi (Frankfurt/beide 11). „Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie ihre Schnelligkeit nutzen wird. Da müssen wir super wachsam sein“, mahnte Pajors bisherige Clubkollegin und deutsche Abwehrchefin Marina Hegering.