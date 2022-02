Nationalmannschaft : DFB-Frauen im Endspurt vor EM: „Wenig Zeit“ und viel Arbeit

Wolverhampton Die Frage, wo die DFB-Frauen vor der EM stehen, lässt sich nach dem Testturnier in England nun eher beantworten: Das Team kann mit den Topteams mithalten - sie aber (noch) nicht besiegen.

Aufgaben für die deutsche Auswahl vor der EM

Am 8. Juli geht es bei der Europameisterschaft gegen Dänemark los, weitere Vorrundengegner sind die starken Spanierinnen sowie Finnland. Davor bleiben den DFB-Frauen in der Vorbereitung die WM-Qualifikationsspiele am 9. April gegen Portugal in Bielefeld und am 12. April in Serbien sowie ein Testspiel im Juni gegen einen noch nicht bekannten Gegner. Die EM-Trainingslager sind vom 12. bis 18. und vom 21. bis 29. Juni in Herzogenaurach.